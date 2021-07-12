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Sağlık Bakanlığı uygulanması durdurulan Çin aşılarında sorun olmadığını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı uygulanması durdurulan Çin aşılarında sorun olmadığını açıkladı

Sağlık Bakanlığınca primer (flakon) ve sekonder (kutu) ambalajları üzerindeki tarihlerde farklılık olduğu için uygulanması durdurulan bir seri CoronaVac aşısının analiz edildiği ve güvenlik açısından yapılmalarında sakınca bulunmadığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Çin'in Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının bir serisinin uygulanmasının durdurulmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada aşıların dağıtım öncesi kapsamlı analizlerinin yapıldığı, CoronaVac aşısının da her bir serisinin aynı şekilde bakanlığın uluslararası standartlardaki laboratuvarlarında analiz edildiği vurgulandı.

Rutin prosedür olarak aşıların uygulanmak üzere dağıtımının akabinde de takiplerin sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte CoronaVac'ın 306 bin 80 dozluk 'B18880035A' serisinde 450 adet aşının primer (flakon) ve sekonder (kutu) ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Bu durum üzerine ilgili serinin tamamının uygulanması, güvenlik açısından gösterdiğimiz yüksek hassasiyet nedeniyle durdurulmuş ve analiz süreci yeniden başlatılmıştır. İlgili çalışmalar tamamlanmış olup analiz sonuçları uygun bulunmuştur. Sonuç itibarıyla 450 adet CoronaVac aşısının flakon ve kutu ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."

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