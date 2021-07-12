İngiliz yazardan çarpıcı sözler: Tek hedefleri Erdoğan'ı yıkıp Türkiye'yi parçalamak

İngiliz gazeteci-yazar Alexander Mercouris, ABD merkezli ve içerisinde CIA eski şeflerinden başkan danışmanlarına kadar önemli görevler yapmış siyasetçilerin kurduğu Türkiye Demokrasi Projesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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12 yıl boyunca İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemelerinde avukat olarak çalışan Alexander Mercouris, insan hakları ve anayasa hukuku alanlarında uzman bir yazar. Yazar aynı zamanda Rusya ve Ukrayna üzerine de çalışmalar yapıyor.

Kişisel YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Mercouris, konuşmasına Türkiye Demokrasi Projesi'nin Neoconlar tarafından geliştirildiğini ve John Bolton'un bu projede bir deha olarak görüldüğünü söyleyerek başladı. Mercouris, bunun kesinlikle bir demokrasi projesi olmadığını ifade etti. Mercouris, Bolton ile ekibinin ülkeleri yeniden inşa etmek istediğini ve bunu kabul etmeyen ülkelerin de yıkıma uğratıldığını belirtti. Neoconların bu yıkımı sağlayabilmek için birçok gruba destek olduğunu belirten Mercouris, Türkiye'de gerçekleşen sokak protestolarına da sponsorluk yapıldığını vurguladı.

"Daha önce rahatsız olmuyorlardı"

Mercouris, NATO üyesi Türkiye ve ABD'nin ilişkilerinin düşmanca olduğunu; Asya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz politikaları ile Rusya'dan silah alışverişi konularının Türkiye'yi Neoconların hedefi yaptığını ifade etti. Bu sebeple Neoconların 'Türk devletini baskıcı ve demokrasi karşıyı göstermeye çalıştığını' söyleyen Mercouris, "Türkiye, 1920'den bu yana zaman zaman demokrasiden uzaklaştı ve bir NATO üyesi olmasına rağmen bu durum Neoconları rahatsız etmedi. Ancak şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak ve Türkiye'yi parçalamak istiyorlar" dedi.

"Erdoğan'ı eleştirenler ABD'yi görmüyorlar" Mercouris'e göre Neoconlar, Ukrayna üzerinden hareket etmeye çalıştı ama Rusya buna çok hızlı bir yanıt verdi. O yüzden Bolton ekibi de zaman kaybetmeden Türkiye'ye yöneldi ve Türkiye Demokrasi Projesi'ni başlattı. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Mercouris, Türkiye'de bir kriz çıktığı takdirde bu krizin Orta Asya, Batı Asya, Doğu Akdeniz, Avrupa ve hatta ABD'ye ulaşacağını ancak söz konusu ekibin bunu önemsemediğini, tek isteklerinin burada bir kaos yaratarak Erdoğan'ı yıkmak olduğunu belirtti.

"Destekleyen de eleştiren de manzarayı anlamalı"

Darbe girişimi esnasında ABD'nin ve haliyle Neoconların ne yaptığının Türkiye tarafından tam olarak okunmadığını ifade eden Mercouris, "Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en büyük tehlike ile karşı karşıya. Etrafınıza bakın ve yaptıkları (ABD) tahribatı görün. Irak'ta, Libya'da, Afganistan'da olanları ülkenizde görmek ister misiniz? Erdoğan'ın destekçileri ve Erdoğan'ı eleştirenlerin bunu anlaması lazım" dedi.

"Türk halkı Irak ve Libya'dan ders çıkartacak"

Mercouris, tüm Neoconların Türkiye'ye karşı birleştiğini ve büyük bir propagandanın başlayacağını ifade etti. Türkiye'de etnik ve mezhepsel kimlik üzerinden siyaset yapılacağını, tüm Batı medyasının Türkiye aleyhinde konuşacağını belirten Mercouris, 'eğer Neoconların başarısına yarayacaksa cihatçı terör örgütlerinin dahi iyi gösterilebileceğini' söyledi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye göre çok daha büyük ölçekte bir ülke olduğunu ifade eden Mercouris, "Türkiye'de Erdoğan'a olan destek pekişecek ve insanlar, 'Irak'ta olanları gördük, Libya'da olanları gördük, Afganistan'da olanları gördük, aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz' diyecek" vurgusu yaptı.