Cihat Yaycı'dan Boğazlar uyarısı: Bu hata bir an önce düzeltilmeli

Kanal İstanbul'un açılmasına, "Başka devletler ne der?" diye düşünmenin sömürge zihniyeti olduğunu söyleyen Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Montrö'ye göre boğazdan geçen bir gemiden 22 kat daha ucuza ücret alıyoruz. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım" çağrısında bulundu.

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Kanal İstanbul ve Boğazlar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Montrö Sözleşmesi, Türkiye'nin yumuşak karnı değildir. 'Türkiye'nin yumuşak karnıdır' demek hasımlarımızın kulağına kar suyu kaçırmak demektir. O zaman, 'Biz bu karna bastıralım' derler diyen Cihat Yaycı, "Montrö için Boğazların tapusudur demek son derece yanlıştır. Uluslararası hukukta tapu kavramı yoktur. Eğer siz böyle derseniz, 'Montrö giderse Boğazlar elden gider' demektir ki bu Türkiye yok demektir. Türkiye'nin Boğazlardaki hükümranlığı 1453'ten beri tamdır" ifadelerinde bulundu.

"Kanal İstanbul'un Montrö'yü delmesi söz konusu değildir." "Kanalın yapılması Montrö ile alakası yoktur, sözleşmeyi etkilemez. Kanal İstanbul, Montrö'yü; Montrö de Kanal İstanbul'u etkilemez" ifadesinde bulunan Yaycı, "Kanal İstanbul'un Montrö'yü delmesi söz konusu değildir" dedi.

"Bir savaş gemisi imzacı devletler izin vermezse geçemez"

Teknik bir bilgi eksikliği olduğunu vurgulayan Yaycı, "Bir savaş gemisi Karadeniz'e veya Adalar Denizi'ne geçecekse Türkiye'ye deklarasyonda bulunur. Türkiye bunu imzacı devletlere dağıtır. İmzacı devletler itiraz etmezse geçerler" şeklinde konuştu.

"Gemiler sözleşmeye göre 22 kat ucuza geçiyor" Boğazlar konusunda acil bir uyarıda bulunan Yaycı, "Montrö'ye göre boğazdan geçen bir gemiden 22 kat daha ucuza ücret alıyoruz. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım" çağrısında bulundu.

"Gemiler kılavuz almadığı için kazalar meydana geliyor"

Yaycı, "Diğer yandan boğazdan geçen gemilerin kılavuz alması gerek. Kılavuz almıyorlar ve boğazda kazalar oluyor. Kanal İstanbul'un yapılması, 'İstediğimiz gibi ücretlendirme yaparız, kılavuz şartı koşarız' demektir" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul'un yapılmasıyla İstanbul'un ada statüsü alacağı iddialarına tepki gösteren Cihat Yaycı, "Kanal açıldığı takdirde ada oluşacak iddiası var. Böyle bir bilgisizlik olamaz. Çünkü deniz hukukunda açılmış suni kanalların çevrelediği bölge anakara olarak kabul edilir. Suni kanal açıldı diye ada sayılmaz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kanal İstanbul'u tam bağımsız hür bir irade ile yapabileceğini söyleyen Cihat Yaycı, başka devletlerin açıklamalarını dikkate alınmasına tepki göstererek, "Kanal İstanbul'un açılmasına, 'Başka devletler ne der?' diye düşünmek müstemleke (sömürge) zihniyetidir" diye konuştu