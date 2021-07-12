BIST 1.357
DOLAR 8,63
EURO 10,24
ALTIN 501,08
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayan yardımcısının istifasını istedi

Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayan yardımcısının istifasını istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği öğrenildi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde konuşmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Kuşoğlu konuyla ilgili, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı karıştı

Bu sözlerin ardından CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortaklarından peş peşe açıklamalar geldi ve rahatsızlıklar dile getirildi.

Kılıçdaroğlu istifasını istedi

Ankara kulislerinden gelen son bilgilere göre ise CHP'de Bülent Kuşoğlu'yla ilgili kazan kaynamaya başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. İsmail Balık'tan korkutan Delta uyarısı
Prof. Dr. İsmail Balık'tan korkutan Delta uyarısı
İngiliz yazardan çarpıcı sözler: Tek hedefleri Erdoğan'ı yıkıp Türkiye'yi parçalamak
İngiliz yazardan çarpıcı sözler: Tek hedefleri Erdoğan'ı yıkıp Türkiye'yi parçalamak
ABD'de son 24 saatte 25 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 25 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti
MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti
Sözcü İbrahim Kalın, kilise kapısındaki eğlenceye sert tepki gösterdi
Sözcü İbrahim Kalın, kilise kapısındaki eğlenceye sert tepki gösterdi
CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'e 2 yıl hapis cezası istendi
CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'e 2 yıl hapis cezası istendi
ABD Başkanı Joe Biden'den McDonald's ve Burger King eleştirisi
ABD Başkanı Joe Biden'den McDonald's ve Burger King eleştirisi
15 Temmuz ne zaman hangi yıl oldu 2021 15 Temmuz kaçıncı yılı
15 Temmuz ne zaman hangi yıl oldu 2021 15 Temmuz kaçıncı yılı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Erdoğan açmıştı İmamoğlu satışa çıkardı! Binanın satışına iptal
Erdoğan açmıştı İmamoğlu satışa çıkardı! Binanın satışına iptal