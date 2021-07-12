Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayan yardımcısının istifasını istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde konuşmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Kuşoğlu konuyla ilgili, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı karıştı

Bu sözlerin ardından CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortaklarından peş peşe açıklamalar geldi ve rahatsızlıklar dile getirildi.

Kılıçdaroğlu istifasını istedi

Ankara kulislerinden gelen son bilgilere göre ise CHP'de Bülent Kuşoğlu'yla ilgili kazan kaynamaya başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği öğrenildi.