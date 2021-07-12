İzmir Urla'da 13 yaşındaki Hamdullah'ın hayatını kaybetmesi Işın Karaca'yı yıktı

İZMİR'in Urla ilçesinde 13 yaşındaki Hamdullah Peker, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaya tanık olan ünlü şarkıcı Işın Karaca, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.

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İZMİR'in Urla ilçesi Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen 13 yaşındaki Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü. Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Peker, Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peker'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Işın Karaca'dan duygulandıran mesaj

Ailesiyle birlikte olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca, kişisel sosyal medya hesabından, "Biz bugün ailemle birlikte Özbek'te bu olaya şahit olduk. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerin telaşı, kıyıda bizlerin duası. Allah'ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor" yorumunu yaptı.