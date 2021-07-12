Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası daha çöktü

"Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek" paylaşımı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden cevap geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından çöp getirildiği iddiası da çöktü. Sosyal medya hesabından, "Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek" paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, yeni bir algı operasyonuna kalkışmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre; yurt dışından plastik atıkları getiren sektör temsilcileri, bunları işledikten sonra tekrar hammadde olarak ihraç ediyor. Dünyanın her yerinde plastik, karton ve demirin ayrı ayrı toplandığı belirtilirken yurt dışından bu atıkları Türkiye'de plastik geri dönüşüm sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin getirttikleri öğrenildi. Sıfır atığı yaygınlaştırma projesi kapsamında yurt içinde toplanan plastik atıkların yeterli olmadığı durumlarda yurt dışından plastik atık getirildiği açıklandı. Bu atıkların işlemden geçirilip plastik hammaddesi haline getirildiği ve kullanılmak üzere tekrar yurt dışına satıldığı ifade edilirken, yurt dışından getirilen bir malzemenin bertaraf edilmesinin ise mümkün olmadığı vurgulanıyor.