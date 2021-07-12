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Kilise duvarında dans eden 3 şahıs hakkında karar verildi

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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Dün akşam Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı.

Tepki topladı
Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal mesafenin ve maskenin de unutulduğu o anlar pes dedirtti. Hemen her gece yaşanan görüntülere Kadıköy'de yaşayan bölge sakinleri de büyük tepki gösterdi.

Savcılık soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler Y.E.U ve Ö.F.A ile aracın sahibi O.Y. bugün adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkeme kararı verdi
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.E.U, Ö.F.A. ve O.Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Görüntülerdeki 3 kişiden 2'sine ev hapsi verilirken bir kişi de serbest bırakıldı.

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