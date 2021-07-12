Kocaeli'de işçileri taşıyan servis minibüsüne silahlı saldırı 4 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla açılan ateş sonucu biri ağır, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde işçileri Gebze'deki bir fabrikaya götüren Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı servis minibüsü başka bir servis minibüsünden inen kimliği belirsiz kişilerce sopa ve keserlerle saldırıya uğradı. Camları kırıp araca zarar veren saldırganlar daha sonra silahla işçilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş açtı. Silahlı saldırıda sürücü ile işçiler Adil K., Arif D. ve Enes T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arif D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.