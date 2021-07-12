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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı.

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ANKARA Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Bu işlemden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.

Firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenen Orhan İnandı, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

İnandı'nın FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi.

Orhan İnandı'nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

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