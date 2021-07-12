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Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen Kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda bayram hakkında alınan kararlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayram vesilesiyle 17 Temmuz'dan itibaren bayram bitene kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyol geçişlerinde ücret alınmayacağını açıkladı.

"Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacak"
Erdoğan, "Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır" dedi.

Niğde- Ankara Otoyolu'nda yüzde 40'a kadar indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde- Ankara otoyolunu kullanan vatandaşlara da güzel haberi verdi. Erdoğan, "Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve tırlarıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek" ifadelerini kullandı.

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