Türkiye 12 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 227 bin 273 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61.16, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 28.26 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 960 bin 880'i birinci doz, 17 milyon 543 bin 398'i ikinci doz, 3 milyon 89 bin 859'u üçüncü doz olmak üzere toplam 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan dördüncü şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.