Galatasaray'a Yunanistan'da büyük ayıp

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

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Galatasaray Kulübü, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Yunanistan'a giden futbol takımına yönelik sergilenen olumsuz tutuma tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dostluk havasında, hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da bugün yaşanan olayda bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır" denildi.

Sarı-kırmızılı kafilenin yapıcı tavırlarına rağmen Yunan yetkililerin zorluk çıkarmaya devam ettiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir.

"Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz"

Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim Kurulu olarak hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm Türkiye Cumhuriyeti devlet kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz."

Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik sergilenen tutumu kınadı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübümüzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan yetkililerin centilmenlik dışı tutumuna tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız" mesajını paylaştı.

Atina Büyükelçisi'nden Galatasaray'a destek

Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, havaalanına giderek sarı-kırmızılı takıma destek oldu.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atina Büyükelçimiz Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti" denildi.