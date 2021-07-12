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Denizli'de iş insanını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de iş insanını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil şirketi sahibi Ömer Aldırmaz'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 4 şüpheli tutuklandı.

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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde tekstil fabrikası bulunan Ömer Aldırmaz'ın (49) Çal ilçesindeki bir adreste zorla alıkoyulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucu Aldırmaz'ı iş görüşmesi bahanesiyle çağırdıkları, fidye amacıyla ellerini ve ayaklarını bağlayarak bir aracın bagajına kapattıkları ve bağ evine götürdükleri öne sürülen zanlılar C.Ş. (27), S.E. (38), A.T. (28) ve K.C.K. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Değişik suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen 4 şüpheli, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma' suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtları incelendi

Denizli Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen şahsın bulunmasına yönelik yapılan çalışmada çok sayıda güvenlik ve MOBESE kamerası ile PTS kaydı titizlikle incelendi.

Görüntülerde Aldırmaz'ın kullandığı araçla yanında bir kişi varken Tavas yönüne gittiği, aynı aracı başka bir kişinin 4-5 saat sonra dönüşte kullandığı görüldü.

Şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araçlar tespit edilerek Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde bir adreste alıkoyulduğu tespit edilen Aldırmaz; elleri, ayakları ve ağzı bantlanmış vaziyetteyken kurtarıldı.

Merkezefendi ilçesinde 9 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan ve 2 gündür haber alınamayan Ömer Aldırmaz'ın minibüsü terk edilmiş halde bulunmuştu. Polisin 10 Temmuz'da Çal ilçesindeki bir bağ evine düzenlediği operasyonda Aldırmaz bulunmuş, yanındaki 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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