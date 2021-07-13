Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den tepki çeken fotoğraf

FİNLANDİYA Başbakanı Sanna Marin'in sosyal medyada yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü. Bir parkta uzanırken fotoğrafını paylaşan Marin'in fotoğrafını doğal bulanlar kadar, Başbakan için uygunsuz görenler de oldu.

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Finlandiya’da 2019 yılında Başbakan seçilerek Avrupa’nın en genç lideri olan 35 yaşındaki Sanna Marin, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasi figürlerden biri.

Marin’in 459 bini aşkın takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı son paylaşım tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen paylaşımda Marin, bir oyun parkında uzanırken görülüyor.

Fotoğrafa, “Oyun alanında zaman geçirmenin en iyi yolu” notunu düşen Marin’i destekleyenler bu kareyi samimi ve doğal bulurken, eleştirenler ise Başbakan için ciddiyetsiz ve uygunsuz buldu.

Marin’e tepki gösteren kullanıcılardan biri, “Orada yaz geldiği açık bir şekilde belli. Başka hangi Başbakan kendisinin böyle bir fotoğrafını çekerdi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.