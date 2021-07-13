‘CHP, HDP’ye dönüşüyor!’ İzmir mitingine tepki yağıyor

İZMİR’de düzenlenen ‘Demokrasi için Bir Nefes’ mitingine HDP’lilerle birlikte katılan CHP ekibine yoğun eleştiri geldi.

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İZMİR’de, içinde HDP’nin de bulunduğu ‘İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’, 8 Temmuz Perşembe günü Gündoğdu Meydanı’nda ‘Demokrasi için bir nefes’ sloganıyla miting düzenledi. Mitingde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mitingde birer konuşma yaptı.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’li ilçe belediye başkanları, EYT’liler, CHP il örgütü ve milletvekilleri, Halkevleri, Emek Partisi, TÖP, TİP, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İzmir Barosu, ÇHD, ÖHD, Alevi Bektaşi Federasyonu, İzmir Kent Konseyi gibi çok sayıda siyasi parti ve kurum katıldı. HDP İzmir il binasında öldürülen Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz da mitinge katıldı.

Davanın sonucunu görsünler

Pervin Buldan, “Gelsinler HDP’ye açtıkları davanın sonucunu burada, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda görsünler. Görsünler ki HDP’nin adliye koridorlarına ve cezaevlerine sığmadığını anlasınlar” diye konuştu.

Cevabı İzmir'de veriyoruz

Mithat Sancar da şunları söyledi: “Gün demokratik cumhuriyeti birlikte kurma günüdür, gün karanlıklarda fısıldaşmanın değil, gün ışığında gür sesle haykırmanın günüdür.”

Sonuna kadar beraberiz

Soyer de yaptığı konuşmada “Yola çıkarken çok ses, çok renk, çok nefes demiştik. Hep beraber omuz omuza daha güzel bir memleket kurmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde, sonuna kadar hep beraberiz” dedi.

‘CHP’liler kaygıyla izliyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir’deki mitinge sert tepki gösterdi. Dağ, şunları söyledi: “İzmirliler bu mitinge hiçbir şekilde çoğulcu bir destek vermemiş, bu mitingi hazmedememiştir. CHP kendini muhafaza ettiği bir ittifak değil, HDP’leşme ve HDP’ye dönüşme gibi bir süreç yaşıyor. CHP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın da bu gidişatı kaygılı gözlerle seyrettiklerine şahit oluyoruz.”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Twitter hesabından, “Terör örgütü ele başına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?” ifadelerini kullandı.