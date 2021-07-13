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Çorum'da tacizden yakalanan şüpheli ekip otosunda döner yemeye devam etti

Çorum'da tacizden yakalanan şüpheli ekip otosunda döner yemeye devam etti

ÇORUM'da bir kadını iki kez taciz ettiği iddia edilen şahsı, polisler döner yerken yakaladı. Yakalanan şüpheli ekip otosunda da döner yemeye devam etti.

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Çorum'da İ.A. (54) isimli kişi 52 yaşındaki kadına iki kez sözlü tacizde bulundu. Kadının ihbarı üzerine şüpheli döner yerken yakalandı. Ekip otosuna bindirilen şahıs, elindeki döneri yemeye, ayranı da içmeye devam etti. Gazi Caddesi’nde ismi açıklanmayan kadın, yolda yürürken İ.A. isimli kişinin 2 kez sözlü tacizine uğradı.

Aynı yol üzerinden geri dönen kadın, İ.A.’yı dönercide görünce hemen polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, döner yiyen İ.A.’yı karakola götürmek istedi.

İ.A., bu sırada, “Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde bulunmadım” dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A.’nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam ettiği görüldü.

Kadının polislere, “Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben ‘tacizciyi bulacağım’ diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi” dedi.

İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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