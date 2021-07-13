BIST 1.356
DOLAR 8,62
EURO 10,23
ALTIN 502,35
HABER /  DÜNYA

Malezya'da şok! 204 çalışanının Kovid-19'a yakalandığı aşı merkezi kapatıldı

Malezya'da şok! 204 çalışanının Kovid-19'a yakalandığı aşı merkezi kapatıldı

 MALEZYA'nın Selangor eyaletindeki bir Kovid-19 aşı merkezi 204 sağlık çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Abone ol

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Şah Alam kentinde aşı merkezi olarak kullanılan IDEAL Kongre Merkezinde 2 çalışanın 10 Temmuz'da Kovid-19 belirtisi göstermesi üzerine merkezdeki bütün çalışanlara toplu test yapıldığını açıkladı.

Hayri, testler sonucunda 204 çalışanda Kovid-19 virüsünün görüldüğünü kaydetti ve aşı merkezinin bir süreliğine kapatıldığını ifade etti.

11 milyondan fazla kişiye ikinci doz yapıldı

Günde 300 bin civarında Kovid-19 aşılamasının yapıldığı Malezya'da şimdiye kadar 11 milyon 366 bin 710 kişiye birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

Malezya'da toplam 844 bin 870 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 6 bin 260'a ulaştı.

Ülkede günlük Kovid-19 vakalarında 8 bin ve üstü dolaylarında artış oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Johnson and Johnson aşısı için nörolojik uyarı! GBS hastalığı yapabilir!
Johnson and Johnson aşısı için nörolojik uyarı! GBS hastalığı yapabilir!
Kanada’daki bir yatılı kilise okulunda 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu
Kanada’daki bir yatılı kilise okulunda 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu
Cezayir'den destek! Tunus'a 250 bin doz aşı gönderiyor
Cezayir'den destek! Tunus'a 250 bin doz aşı gönderiyor
‘CHP, HDP’ye dönüşüyor!’ İzmir mitingine tepki yağıyor
‘CHP, HDP’ye dönüşüyor!’ İzmir mitingine tepki yağıyor
Biji serok Erdoğan sloganına Bahçeli ne diyecek?
Biji serok Erdoğan sloganına Bahçeli ne diyecek?
Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı
Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı
Bursa'da rehine krizi! Polislere ateş açtı
Bursa'da rehine krizi! Polislere ateş açtı
Antalya'da elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü
Antalya'da elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü
Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı
Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü