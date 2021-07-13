Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Arşivin kayıp belgeleri bakın nereden çıktı

Kadıköy'de Cumhurbaşkanlığı'nın ihbarı üzerine polisin operasyon düzenlediği sahafın sahibi ele geçirilen Osmanlı arşivlerinin kayıp 12 'Kadı Hücceti'ni Kastamonu'da çöpte bulduğunu ve 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini iddia etti. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgelerin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara ait olduğu, "Kadı Sicil

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Cumhurbaşkanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri L.S. isimli sahafın Kadıköy Caferağa'daki iş yerine operasyon düzenledi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 12 adet Kadı Hücceti bu sahaf dükkanında ele geçirildi.

"Kadı sicili/şeriye'' olarak anlandırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgelerin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara ait olduğu, "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırıldığı bildirildi.





"Osmalı arşivinin kayıp belgeleri 25 yıldır bende''

L.S. ifadesinde belgeleri çalmadığını, Kastamonu'da bir çöp kutusunun içinde bulduğunu ileri sürdü. Bu tarihi belgeleri satmadığını, 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini savunan L.S., neden yetkililere bilgi vermediği konusunda ise herhangi bir şey söylemedi. Eserlerin önemli ve değerli tarihi belgeler olduğunu fark edince saklamaya karar verdiğini belirtti. L.S., emniyetteki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.