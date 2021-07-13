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Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Güney komşumuz Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 50 yükseldiği bildirildi.

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Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentindeki bir hastanenin Covid-19 hastalarının kaldığı kanadında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 50'ye yükseldiği belirtildi. Hastanedeki yangın kontrol altına alındıktan sonra arama kurtarma çalışmaları devam etti. Binadan 16 kişi kurtarıldı. 

Uzmanlar, ölü sayısının yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini ifade etti. Yerel sağlık departmanının sözcüsü yaptığı açıklamada, "İnsanlar yanıklar sebebiyle öldü. Arama çalışmaları sürüyor" dedi ve içeride hala çok insan olabileceğinden korktuklarını belirtti.

Polis, ilk bulgularına göre hastanenin Covid-19 hastalarının tutulduğu kanadında bir oksijen tüpünün patladığına ve yangına bunun sebep olmuş olabileceğine inandıklarını söyledi.

Reuters'a konuşan bir sağlık çalışanı da, "Yangın birçok kişiyi mahsur bıraktı ve arama kurtarma ekipleri onlara ulaşmakta zorlanıyor" dedi.

Nisan ayında da Bağdad'daki bir Covid-19 hastanesinde çıkan yangında 82 kişi ölmüş ve 110 kişi yaralanmıştı.

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