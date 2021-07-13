Taliban: Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Taliban'ın sözcülerinden Suheyl Şahin, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Taliban'ın sözcülerinden Suheyl Şahin, South China Morning Post'a (SCMP) verdiği demeçte Çin'i 'dost ülke' olarak nitelendirerek, "Çin'i memnuniyetle karşılarız. Eğer yatırım yapacaklarsa tabii ki güvenliklerini sağlarız. Güvenlikleri bizim için çok önemlidir" dedi.

Pekin'le ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Çin'e bir çok kez gittik ve iyi ilişkilerimiz var. Çin, Afganistan'ın inşası ve gelişimi için memnuniyetle karşıladığımız dost bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Şahin, Taliban'ın, El Kaide bağlantılı 'Doğu Türkistan İslami Hareketi' gibi grupların Afganistan'da faaliyet göstermesine izin vermeyeceğini aktardı.

Afganistan'ın başka ülkelere saldırılarda üs olarak kullanılmasına imkan tanımayacaklarını vurgulayan Sözcü Şahin, ülkede hiçbir grubun eğitim yapmasına, fon ya da üye toplamasına da müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Şahin, El Kaide'nin başka bir ülkede olamaması nedeniyle bu gruba izin verdiklerine işaret ederek, "Afganistan'da şu anda El Kaide mensubu yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hala aktif olduğuna dair güvenilir bir delil olmadığını iddia ettiği 'Doğu Türkistan İslami Hareketi', geçen yılın ekim ayında Washington tarafından terör listesinden çıkarılmıştı.

Grup, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor ve Suriye'nin İdlib bölgesinde de faaliyet gösteriyor.