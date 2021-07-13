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Diagne'ye para cezası: Her gün için ödeyecek

Diagne'ye para cezası: Her gün için ödeyecek

Sezonu 14 Haziran'da açan Galatasaray'da Mbaye Diagne geri döndü. West Bromwich ile kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip sezon açılışına katılmayan Senegalli golcü için noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. Diagne'ye 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki günler için para cezası verilecek.

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Sezonu 14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa America dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı.

Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.

Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. Diagne'ye 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki antrenmana katılmadığı günler için para cezası verilecek.

Öte yandan İstanbul'a dün gelen Mbaye Diagne, sosyal medyada Florya'dan Galatasaray marşı eşliğinde görüntüler paylaştı

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