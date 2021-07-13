Bige Önal kaç yaşında kimin kızı anne ve babası kimdir? Bige Önal dizileri

6 yıldır birlikte olan ve evlenecekleri kesin gözüyle bakılan Bige Önal ve Aras Bulut İymenli ayrıldıklarını duyurdu. Son olarak Çukur dizisi ile akıllara kazınan Aras Bulut İymenli ve Sen Çal Kapımı ile ekrana gelen Bige Önal'ın ayrılık haberi olay oldu. Peki Bige Önal kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ve evlenecekleri düşünülen Aras Bulut İymenli ve 6 yıldır birlikte olduğu Bige Önal'ın ayrıldığını ortaya çıktı. Sevenlerini üzen bu haberin ardından Aras Bulut İymenli ve Bige Önal neden ayrıldı sorusu akıllara takıldı. Peki kimdir Bige Önal, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, 6 yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı. Yakın zamanda Göcek'te tatil yapan ikilinin ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bige Önal geçtiğimiz günlerde gazetecilerin yönelttiği evlilik sorusuna ise "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" şeklinde cevap vermişti.

Bilge Önal kimdir: Bige Önal 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızı olan Bige Önal, Özel St.Benoit lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimine devam etti. 28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandıran Bige Önal, Emre Altuğ ve Rojda Demirer, Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerle oyuncularla oynadı.

2014 yılında başrolünde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı.

2015 yılında ise yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in yazdığı "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Alara karakterini canlandırdı.

Önal, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karekterini canlandırıyor.