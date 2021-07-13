Berat Albayrak'ın kulaklarını çınlattı! Ani fiyat artışı olan mallar...

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kulaklarını çınlattı. Müderrisoğlu, Albayrak : Kulakları çınlasın Berat Albayrak döneminde ani fiyat artışı gözlenen mal grupları mercek altına alınırdı

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Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, pandemi döneminin kayıplarını tek seferde telafi etmeyi hedefleyerek yapılan yüksek fiyat ayarlamalarını "konjonktür fırsatçılığı" olarak değerlendirdi. Ardından da eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kulaklarını çınlattı. İşte Müderrisoğlu'nun yazısından bazı ilgili bölümler...

- Kulakları çınlasın... Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde ani fiyat artışı gözlenen mal grupları mercek altına alınırdı. Üretim- Dağıtım-Pazarlama zincirindeki tüm taraflarla temas kurulur, zamların arka planı araştırılır ve varsa yapısal sorunlara çözüm geliştirilirdi.

- Bazıları "piyasa ekonomisine müdahale" diye sunmaya çalışsa da bu etkileşimli yönetim, serbest piyasa ekonomisinin başıboşluk anlamına gelmediğini de ilgili aktörlere hatırlatırdı. Devletin düzenleyici ve denetleyici rolü piyasada hissedilirdi.

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon-faiz ikilemi bakımından hayati fonksiyon üstleniyor. Aynı şekilde Finansal İstikrar Komitesi ile Ürün Takip Sistemi'nin sonuç odaklı işleyişi de pek çok ezberi bozacaktır.

- Enflasyondaki her kıpırdanmanın faiz artışı ile karşılanması için baskı kuran odakların siyaset kurumu ile yeniden bilek güreşine girmesine izin verilmemelidir. Formül bellidir:

- Düşük tek haneli enflasyon hedefine sadakat, bütçe disiplinine bağlılık ve piyasaya yüksek fiyat empoze eden nedenler ve hatta gruplarla yapısal mücadele..." ifadelerini kullandı.