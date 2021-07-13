Aras Bulut İymenli boyu kaç cm abisi kimdir? Aras Bulut İymenli dizi ve filmleri

6 yıldır birlikte olan ve evlenecekleri kesin gözüyle bakılan Bige Önal ve Aras Bulut İymenli ayrıldıklarını duyurdu. Son olarak Çukur dizisi ile akıllara kazınan Aras Bulut İymenli ve Sen Çal Kapımı ile ekrana gelen Bige Önal'ın ayrılık haberi olay oldu. Peki Bige Önal kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ve evlenecekleri düşünülen Aras Bulut İymenli ve 6 yıldır birlikte olduğu Bige Önal'ın ayrıldığını ortaya çıktı. Sevenlerini üzen bu haberin ardından Aras Bulut İymenli ve Bige Önal neden ayrıldı sorusu akıllara takıldı. Peki kimdir Aras Bulut İymenli, kaç yaşında, anne ve babası kimdir? Aras Bulut İymenli dizileri ve filmleri

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, 6 yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı. Yakın zamanda Göcek'te tatil yapan ikilinin ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bige Önal geçtiğimiz günlerde gazetecilerin yönelttiği evlilik sorusuna ise "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" şeklinde cevap vermişti.

Aras Bulut İymenli kimdir: Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 yılında dünyaya geldi. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan İyneli'nin abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçıs. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesini tamamlayan oyuncu daha sonra İTÜ Uçak mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminde başrol oynadı.

İynemli, 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynadı. Canlandırdığı engelli İhsan karakteriyle eleştirmenlerden tam not aldı.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol aldı.

Maral: En Güzel Hikayem, İçerde gibi yapımlarda rol alan oyuncu 2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veriyordu.

ARAS BULUT İYNEMLİ DİZİLERİ

2009 - Arka Sokaklar (Şeref) (Konuk Oyuncu)

2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu)

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid)

2015 - Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan)

2016-2017 - İçerde (Umut Yılmaz / Mert Karadağ)

2017-2021 - Çukur (Yamaç Koçovalı)

2019 - Çarpışma (Yamaç Koçovalı) (Konuk Oyuncu)



ARAS BULUT İYNEMLİ FİLMLERİ

2013 - Mahmut ile Meryem (Mahmut)

2013 - Tamam mıyız? (İhsan)

2017 - Martıların Efendisi (Ateş)

2019 - 7. Koğuştaki Mucize (Memo)