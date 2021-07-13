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Sakarya'da tartışma kavgaya döndü! Kuzenini kanlar içinde bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da tartışma kavgaya döndü! Kuzenini kanlar içinde bıraktı

SAKARYA'da evinin bodrum katında tekel işletmeciliği yapan kuzenini başından vurarak öldüren şüpheli, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

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Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bodrum katında tekel işletmeciliği yapan Kerim Menteşe (36) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen amcasının oğlu S.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmada S.M., belinden çıkardığı silahla Menteşe’yi başından vurarak kayıplara karıştı.

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kerim Menteşe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli S.M. jandarma merkezine giderek teslim oldu.
 

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