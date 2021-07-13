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Fulya Öztürk kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fulya Öztürk boyu ve kilosu

Fulya Öztürk kimdir kaç yaşında aslen nereli? Fulya Öztürk boyu ve kilosu

FOX ekranlarında başlayan Fulya ile Umudun Olsun programı hafta içi her gün seyircisi ile buluşarak. Sorunlara çözüm aranacak olan programın sunucusu ile Fulya Öztürk oldu. Peki kimdir Fulya Öztürk, kaç yaşında, aslen nereli? Fulya Öztürk evli mi, eşi var mı?

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FOX ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Fulya ile Umudun Olsun programı daha ilk bölümden ilgiyle izlendi. Dertlere derman olmak ve çözüm bulmak için başlayan programın sunucusu Fulya Öztürk ise merak konusu oldu. 32 yaşında olan Fulya Öztürk aslen Adana Seyhanlı. CNN Türk'te ekran macerasına başlayan Fulya Öztürk, evli değildir.

Fulya Öztürk kimdir:  Fulya Öztürk (d. 5 Ocak 1989, Seyhan, Adana), Türk gazeteci ve haber muhabiridir.

Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı.

Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.

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