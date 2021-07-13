Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a operasyon çekti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları gündemi çalkalamaya devam ediyor. Röportajındaki o sözler aslında İmamoğlu ve Yavaş'a operasyon sinyali mi?

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi "Yazmasam içimde ukde kalırdı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a karşı bir operasyon çekti." diyerek CHP'deki kavgaların iç yüzünü yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Cumhuriyet'e verdiği röportajdaki cevapları inceleyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun aslında İmamoğlu ve Yavaş'a mesaj verdiğini iddia etti. Selvi yazısında şunları söyledi:

İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgiyi soruya “Belediye başkanlarının birinci görevi halka hizmettir” karşılığını verdi. Bunun Türkçesi, “Siz belediye başkanısınız, belediye başkanı kalın. Belediye başkanı olarak seçildiniz, belediye başkanlığı yapın, cumhurbaşkanı adaylığını aklınızdan çıkarın” demektir.

İmamoğlu sineye çeker mi?

Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili anketlerde İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’ndan çok önde çıkıyorlar. Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyan Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş’ı diskalifiye etmeden cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görüyor. O nedenle iki başkana operasyon çekiyor. Mansur Yavaş’ı bilemem ama Ekrem İmamoğlu bunu sineye çeker mi emin değilim. Hele o gün gelsin, siz İmamoğlu’nu o zaman görün.