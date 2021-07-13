Adana'da akılalmaz hatası arkadaşını öldürdü! Yanlış düğmeye bastı: Parçalanmıştı

ADANA'da arıza yapan atık öğütücü makinasını durdurup içine giren işçi Aydın Elibol, arkadaşının makinayı tekrar çalıştırması sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan şahıs, 'Aydın'ın çıkarmak istedim ancak makine parçalamıştı' dedi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Adana Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında çalışan Aydın Elibol, 2 numaralı atık öğütücü makinasının kazanına demir sıkıştığı için makinayı durdurup demiri çıkarmaya kazanın içine girdi.

Bu sırada M.K. isimli bir işçi makinaların olduğu kısma geldi. M.K. 1 numaralı atık öğütücü makinasının çalıştırmak için düğmeye bastı. Ancak 2 numaralı makine çalışınca Elibol makinanın içinde ağır yaralanıp bağırmaya başladı.

M.K. hemen makinayı durdurup yardım istedi. Olay yerine sağlık, Can-Kur ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ancak Elibol’un feci şekilde can verdi. Elibol’un cansız bedeni makinadan çıkartılıp adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

M.K. ise “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” gözaltına alındı. M.K.’nın ifadesinde, “Makinaların olduğu bölüme çalışmaya gittim. Bu sırada Aydın Elibol 2 numaralı makinanın kazan bölümünün içindeydi. Ben 1 numaralı makinayı çalıştırmak için düğmelerin olduğu panoya gittim. Düğmeye bastım ancak çalıştırmak istediğim makine çalışmayınca ben hemen düğmeye basarak geri durdurdum. Aydın bağırınca ben kazara 1 yerine 2 numaralı makinayı çalıştırdığımı anladım. Hemen Aydın’ın yanına gidip çıkarmak istedim ancak Aydın’ı makine parçalamıştı. Bunun üzerine bağırarak yardım istedim. Benim bu olayda bir kastım yok. Aydın ile çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Olay tamamen kazara oldu” dediği öğrenildi.