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Emine Erdoğan "Görmek mutlu ediyor" deyip bu fotoğrafı paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan "Görmek mutlu ediyor" deyip bu fotoğrafı paylaştı

Emine Erdoğan Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlendiği fotoğrafını paylaşıp mutlu olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün gayret ortaya koyan herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."

Erdoğan bu fotoğrafı paylaştı:

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