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MHP lideri Devlet Bahçeli 'den grup toplantısında ittifak çatlağı mesajı: Nal toplayacaklar!

MHP lideri Devlet Bahçeli 'den grup toplantısında ittifak çatlağı mesajı: Nal toplayacaklar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz, biz istikbalimizin değil, istiklalimizin derdindeyiz, biz yalanın değil hakikatın izindeyiz.

İttifakımızda çatlak arayan nal toplamaya devam eder. Cumhur İttifakı camdan yapılmış bir vazo değildir ki çatlasın. Cumhur ittifakı sipariş üzerine kurulmadı. Dini kisveye bürünen FETÖ'cülere karşı meydanlarda, havaalanlarında, caddelerde vatanın her yerinde "Ya istiklal ya ölüm" inancıyla teşekkül etti. Adam gibi adam olamayanlar bu gerçeği kavrayamaz.

CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır. CHP milli mücadelede olsaydı biliniz ki yedi düvele mağdur, mazlum muamelesi yapardı. Kılıçdaroğlu yalan ve iftiraya her gün yenisini eklemektedir.

Dün demiş ki Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştiriyor. Bizi FETÖ ile bir tutacak kadar namustan uzaktır.

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