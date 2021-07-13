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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilecek 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-TUS 2. dönem) başvurular başladı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem başvuruları bugünden itibaren 29 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, 5 Eylül'de gerçekleştirilecek 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları da bugünden itibaren 29 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

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