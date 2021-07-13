Gökhan Çınar kimdir kaç yaşında aslen nereli Gökhan Çınar evli mi?

Youtube'da Katarsis programı ile tanınan ve daha sonra Exxen'e geçen Psikolog Gökhan Çınar yeni bir program ile seyircisiyle buluştu. TV8 ekranlarında Benimle Paylaş programı ile hafta içi hergün yayınlanacak olan Gökhan Çınar'ın hayatı merak edildi. Peki Gökhan Çınar kimdi, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocuğu kimdir?

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Youtube'da yayınlanan Katarsis programı ile adından söz ettiren Psikolog Gökhan Çınar TV8 ekranlarında Benimle Paylaş adıyla yepyeni bir programa başladı. Hafta içi her gün yayınlanacak olan programda dertler dinlenecek ve çözüm aranacak. Peki Benimle Paylaş programını sunan Gökhan Çınar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

37 yaşında olan Gökhan Çınar, YouTube'ta yaptığı Katarsis programıyla dikkatleri çekti. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi sonrası Katarsis X-TRA programının da yapımcısı olan Gökhan Çınar'ın hayatı merak ediliyor. Peki ama Gökhan Çınar kimdir, instagram adresi nedir?

Paylaş Benimle Gökhan Çınar kimdir: Gökhan Çınar 37 yaşındadır. 1983 İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar, Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi’nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği’nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak “Mesleki Adanmışlık” konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.

Gökhan Çınar, Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alarak bir çok kişilik, zeka, dikkat, gelişim ve algı testinin uygulamasında yetkinlik kazandı. “Teoriden Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar” eğitimini aldı. Türk Psikologlar Derneği’nde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sonrasında üç yıl Dr. Çağla Gülol ile bu yaklaşımda süpervizyon çalışmalarına devam etti. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden aldığı EMDR eğitimi ile alandaki çalışmalarını sürdürdü. 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği’nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen dört yıllık Geştalt Terapi Eğitimi’ni ve yaşantı gruplarını tamamladı. Bu dönemde ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok eğitim, seminer, oluşum ve çalışmada yer almıştır. İstanbul’da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji’de psikoterapi alanında çalışmaya devam eden Gökhan Çınar, Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biridir. Doktora eğitimini Sinema-Tv alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren medyada sunucu, yapımcı ve içerik üreticisi olarak görev almaktadır. 2019 yılında “Utançla Yüzleşmek” başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır ve Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almayı sürdürmektedir. Kafa Dergisi’nin yazarı, “Geçecek mi?” isimli kitabın yazarı, ortağı olduğu dijital platform Bana Göre Tv’de yayınlanan “Katarsis” ve “Katarsis X-TRA” programlarının yapımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.