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İstanbul'da alkollü kadın güvenlikçinin parmağını kopardı! Sebebi şok etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da alkollü kadın güvenlikçinin parmağını kopardı! Sebebi şok etti

İSTANBUL'da aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı.

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Olay, önceki gün saat 03.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 kadın, cadde üzerindeki gece kulübüne girmek istedi. Ancak kulübün kapısındaki güvenlik görevlileri kadınları aşırı alkollü oldukları nedeniyle içeriye almak istemedi.

Bunun üzerine kadınlar ile güvenlik görevlileriyle başlayan tartışmada görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya attı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak kopardı. Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Güvenlik görevlileri kadınları saçlarından tutarak dışarıya attı. Kopan parmağı bulan görevliler ardından arkadaşlarını Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü.

Kadın tutuklandı
Olay yerine gelen polis ekipleri ise 3 kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından güvenlik görevlisinin parmağını koparan Kazakistanlı kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, güvenlik görevlisinin yüzük parmağı, ayağından parça alınarak yerine dikildi.

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