Bursa'da fuhuş çetesinin gizli alfabesi pes dedirtti! Şifreli dil çözüldü: Kadınlara bakın ne diyorlarmış
BURSA'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen bir çoğu Kazakistan uyruklu genç kadının içinde bulunduğu fuhuş çetesine operasyon yapıldı.
Bursa Gemlik İlçe Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Bursa merkezli yapılan operasyonda, İstanbul, Antalya ve Muş illerinde ekipler drone destekli şafak vakti Klent - Çapa isimli operasyonda şüphelilerin ikamet ettiği bina ve çevreleri abluka altına alındı.
Özel Harekat ekipleri tarafından koç başlarıyla kırılan kapıların ardından 13 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Yapılan operasyon sonucu çete lideri 14 ayrı suçtan sabıkası bulunan 43 yaşındaki P.E., 12 adet suç kaydı bulunan 51 yaşında Ü.Ç., 16 adet suç kaydı bulunan 38 yaşındaki M.A., 2 adet suç kaydı bulunan 42 yaşındaki S.G., 6 adet suç kaydı bulunan 39 yaşındaki C.M., 1 adet suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Y.Ş. gözaltına alındı.