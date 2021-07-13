Fiyatlar yolcuları isyan ettirdi! Otobüslerde yeni dönem tepki çekti: Gerekirse eylem yaparız

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması hazırlığında olduğunu söyledi.

Abone ol

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla şehirlerarası ulaştırmada bilet fiyatları yeniden gündeme gelirken sektör temsilcileri tavan fiyat uygulamasının masada olduğunu söyledi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bilet fiyatlarına tavan fiyat uygulamasına hazırlandığını dile getirdi. Yıldırım, tavan fiyat uygulamasında 2019 bilet fiyatlarının baz alınacağını ve yüzde 13 enflasyon oranına göre hesaplama yapılacağını kaydetti.



Yıldırım temsilcilerinin maliyetlerinin çok arttığını, pandemide uygulanan yarım kapasite yolcu kısıtlamasıyla beraber sektördeki şirketlerin batma noktasına geldiğini söyledi. Yıldırım “Tavan fiyat uygulanmasın demiyoruz biz de herkesin uygun ve konforlu bir biçimde seyahat etmesini istiyoruz. Ancak 2019 fiyatlarıyla değil. Şu anki koşullar hesaplanarak tavan fiyat uygulaması gelsin. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir alanda bu uygulamanın gelmesi doğru değil. Şu an her bütçeye uygun otobüs fiyatı bulunuyor 80 liraya seyehat eden de var 130 liraya eden de. Yolcu hangi konforda hangi firmayla kendi kararını verebiliyor. İsteyen aynı mesafeyi daha konforlu ve biraz daha pahalıya gider isteyen daha uyguna daha az konforu gider.” açıklamasında bulundu.







"Gerekirse eylem yaparız"

Sektördeki birçok temsilciyle görüştüğünü ve hemen hepsinin bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyen Yıldırım “Bu uygulamanın gelmesi demek sektördeki çoğu firmanı batması ya da küçülmeye gitmesi demek. Bu da işsizliğe sebebiyet verecek. Tavan fiyat uygulaması hakkaniyetli bir biçimde uygulanmazsa bu konuda gerekiyorsa eylem yaparız.” dedi.



"Yatan araçlar için motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz"

Pandemide çalışmayan otobüsler için dahi motorlu taşıtlar vergisi ödendiğine dikkat çeken Mustafa Yıldırım, “Ticari araçlardan motorlu taşıtlar vergisi alınması bize göre uygun değil. Biz sonuçta ticaret yapıyoruz kazanıyoruz ve vergilerimizi veriyoruz. Bir sanayi kuruluşu üretimi için kullandığı makine için makine vergisi veriyor mu? Bu alanda da düzeltme veya indirim uygulanması gerektiğini düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.