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Ahmet Davutoğlu'dan sert sözler: Devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz

Ahmet Davutoğlu'dan sert sözler: Devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Hatay'daki kongresinde hükümete sert sözlerle yüklendi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da partisinin 1'inci olağan kongresinde konuştu. "Çınar rüyası gerçekleşecek ve bu devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz, bu çınar rüyası odur" diyen Davutoğlu şu ifadeleri kullandı.

"Devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz"
“İhaleye yasasını kökten değiştireceğiz, imar yasasını değiştireceğiz. Çınar rüyası gerçekleşecek ve bu devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz, bu çınar rüyası odur. 

Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği, insanları kucaklayan bir Türkiye'nin olduğu, çiftçilerimizin ürünlerinin bütünüyle teminat altına alındığı onların kredili borçları karşısında eğik bıraktırmadığı bir çınar rüyasıdır" 

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