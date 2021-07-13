Ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulamada, 55 bin 177 personelin görev aldığı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur (2021-4) uygulaması gerçekleştirildi. 55 bin 177 personelin görev aldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 189 bin 789 aracın kontrol edildiği, 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada, aranan bin 39 araç tespit edildi, 771 araç trafikten men edildi.



Vatandaşların yoğun olduğu yerlere önem verildi

Uygulama, 12.00-14.00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 16.00-18.00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon vb. işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, kurbanlık satış alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında gerçekleştirildi.

Uygulamada 55 bin 177 personel görev aldı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 55 bin 177 personel ve 78 dedektör köpeğin görev aldığı uygulamada, 2 bin 171 nokta denetlendi. Bu denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 13’ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahıs bulundu.

Toplamda 25 bin 443 iş yeri denetlendi

Uygulamada, 4 bin 838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yeri denetlendi. 70 umuma açık iş yeri ve 290 şahsa adli/idari işlem uygulandı. Aranan bin 39 araç tespit edildi, 7 bin 122 araca işlem yapıldı, 771 araç ise trafikten men edildi. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile bin 193 paket kaçak sigara, 13 bin kg kaçak tütün, 231 litre kaçak/sahte içki ve 175 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca korona virüs tedbirlerini ihlalden dolayı; 8 işletme ve 99 şahsa adli/idari işlem uygulandı.