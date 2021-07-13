Koronavirüsün sırrı onda bulundu! Dünya 25 yaşındaki İtalyan kadını arıyor

Koronavirüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Normalleşen ülkeler varyantlar sonrası tekrar kapanmaya başladı. Öte yandan dünya, virüsün kökenini belirlemeye çalışıyor. Yapılan son araştırma ise 'sıfırıncı hasta'nın Çin'den değil İtalya'dan çıktığını öne sürdü. Virüs ile ilgili ezber bozan araştırma sonrası bilim insanları 25 yaşındaki kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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Dünya yaklaşık 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Eski normallerimizi geride bırakmamıza neden olan Covid-19 dünya üzerinde milyonarca insanın canına mal olurken bilim dünyasının de neredeyse tüm enerjisini bu alana ayırmasına neden oldu. Bilim insanları bir yandan virüse çare bulmak için uğraşırken bir yandan da virüsün kaynağını belirlemeye çalışıyor.

'Sıfırıncı hasta' Çin değil İtalya'dan

Yapılan son araştırma ise bu alanda ezber bozan sonuçlar sundu. Gelen kabul gören teoriye göre, virüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde yapılan araştırmada 'sıfırıncı hasta' yani Kovid-19'un ilk izleri İtalya'da bir kişide tespit edildi.

Kasım 2019'da Milano'da doktora gitmiş

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kasım 2019'da boğaz ağrısı şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret eden kadının verileri aylar sonra incelendi ve koronavirüsün izlerine rastlandı.

Virüs resmi olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuha kentinde görülmüştü. Bu araştırma ile virüsün sıfır noktasının değişebileceği ihtimali ortaya çıktı.

Çin'de tespit edilmeden önce dünyayı dolaşmış

Başka bir deyişle söz konusu araştırma, Covid-19'un Aralık 2019'da Çin'de ilk kez tespit edilip rapor edilmeden önce uluslararası dolaşımda olduğunu gösteriyor. Bilim dünyası şimdi bu hastanın peşine düştü. Ancak çok büyük bir sorun var o da hastanın kimliğinin belirlenememesi.

Milano'da yaşayan 25 yaşındaki kadın

Hasta ile ilgili tek bilinen Milano'da yaşayan 25 yaşında bir kadın olduğu. Söz konusu hastayı tedavi eden doktor olan Raffaele Gianotti'nin ise Mart ayında hayatını kaybetmiş olması ekibin işini bir hayli zorlaştırıyor.

Araştırmaya imza atan ekip, teyit edilen ilk Wuhan vakasından önceki döneme ait diğer ülkelerdeki vakaların araştırılmasını tavsiye etti.

Zira bilim insanları daha önceki şüpheli vakaların incelenmesinin, koronavirüsün erken yayılmasının zaman çizelgesini belirlemeye yardımcı olabileceğin altını çizdi.

Ekip bunu yapmak için çeşitli ülkelerdeki kan bankalarından 2019'un sonlarına ait numunelerin koronavirüs antikorlarının varlığı için test edilmesini istedi.