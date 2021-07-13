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Ağrı'da düğüne giden minibüs devrildi! Araçtaki 13 kişi yaralandı 2'sinin durumu kritik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ağrı'da düğüne giden minibüs devrildi! Araçtaki 13 kişi yaralandı 2'sinin durumu kritik

AĞRI'da, düğüne gidenleri taşıyan minibüsün, dere yatağına devrilmesi sonucu facia yaşandı. Kazada 13 kişi yaralanırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 DB 220 plakalı minibüs, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Olayı gören köylüler, araçtaki 13 kişiden 11'ini kendi imkanları ile minibüsten çıkartıp durumu jandarmaya bildirdi.

2 kişinin durumu ağır
Kısmen su dolan minibüste sıkışan diğer 2 kişi de olay yerine gelen jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince araçtan çıkartıldı. Ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere kaldırılan 13 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüsteki kişilerin Ağrı il merkezinde bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Adıyaman'dan yola çıktıkları öğrenildi.

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