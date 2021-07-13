65 yıldır yıkanmayan adam! İranlı Amoo Hadji, dünyada tek bir şeyden zevk alıyor
İRAN'da 85 yaşındaki Amoo Hadji, 'yıkanmayan adam' olarak biliniyor. 65 yıldır duş almayıp, hijyensiz ortamda yaşayan adam hayatta tek bir şeyden zevk alıyor.
İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji, herkesin inanmakta zorlandığı cinsten bir özelliğe sahip.
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65 yıldır yıkanmayan adam, hijyenik olmayan bir çevrede, kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor.
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Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor.
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Hadji'nin tek özel zevki ise, su borusundan yaptığı piposu.
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