Saygı Öztürk dava ve soruşturmalarda son durumu yazdı! 148 bin kişi hakkında gizli FETÖ soruşturması

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında başlayan dava ve soruşturmalarda son durumu kaleme aldı.

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Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası bulunduğunu, bu davalardan 288’inin sonuçlandığını birinin ise halen devam ettiğini ifade eden Sözcü yazarı Öztürk, sonuçlanan davalarda verilen kararları şöyle sıraladı:

İlk derece mahkemelerindeki davalar: Türkiye genelinde 289 fiili darbe

davası bulunmaktadır. Bu davalardan 288'i sonuçlanmış olup biri halen

devam etmektedir. İlk derece yargılaması tamamlanan 288 davadan 57'si

Ankara'da, 56'sı İstanbul'da, kalan 175 dava ise 62 ilde görüldü.

288 darbe davasında verilen kararlar:

– 1.634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

– 1.366 sanığa müebbet

– 1.890 sanığa süreli hapis cezası

– 2.870 sanığa ise beraat

– 964 sanığa ‘ceza verilmesine yer olmadığına' olmak üzere toplam 8.724 kişi hakkında karar verildi.

-Devam eden 1 darbe davası: Çanakkale 5. Alay Komutanlığı

davasında eksik hususların giderilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılarak duruşma 07.10.2021 tarihine bırakıldı.



Kararların dağılımı

Sanıklar haklarında verilen karar türüne göre dağılımını araştırdığımda şöyle bir sonuç ortaya çıktı:



-Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar: 85 general, 1.116 subay, 266

astsubay, 56 uzman çavuş, 6 polis memuru, 12 er, 61 askeri öğrenci, 32 sivil

kişi.

-Müebbet hapis cezası alanlar: 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170

uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci, 2 sivil kişi.

-Süreli hapis cezası alanlar: 26 general, 775 subay, 323 astsubay, 427

uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil kişi, 1

mülki amir.

-Beraat alanlar: 24 general, 461 subay, 397 astsubay, 615 uzman çavuş, 32

polis memuru, 1.165 er, 154 askeri öğrenci, 22 sivil kişi.



Kararların istinaf ve temyiz durumu

-Karar verilmiş dosyaların istinaf ve temyiz durumu: İstinaf yolu henüz

tamamlanmamış 14 dava, İstinaf mahkemelerince bozulan 15 karar var.

-251 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığına intikal ettirildi. Yargıtay incelemesine gelen davalardan;79

karar onandı, 41 karar bozuldu,131 karar ise halen temyizde. Ayrıca ilk

derece mahkemesinde karar verilen 4 dava kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Yargıtay'ın onayladığı kararlar ile birlikte toplam 83 dava kesinleşti.



FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları

– 107.193 kişi hakkında 55.245 soruşturma dosyası, 40.889 kişi hakkında

30.914 mahkeme dosyasında süreç devam ediyor.

İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklar nezdinde toplam

86.159 dosyada, 148.082 kişi hakkındaki soruşturma/kovuşturma devam

ediyor. Temyiz ya da İstinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosya sayısı ise 35.554'e ulaştı.



Fetullah Gülen'in 27 suçtan iadesi istendi

– Fetullah Gülen hakkındaki iade dosyaları: Gülen hakkında 7 iade

talebi ABD makamlarına gönderildi. Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe

teşebbüsü başta olmak üzere, 27 suçtan iadesi istendi.

-ABD'ye gönderilen iade talep konuları: Tahşiye dosyası, Selam

Tevhid/Kudüs Ordusu dosyası, Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının

örgüt mensuplarına verilmesi dosyası, FETÖ Ana Davası dosyası, 15

Temmuz/Genelkurmay Karargahı Çatı Davası dosyası, Cumhurbaşkanına

Suikast Teşebbüsü dosyası, 15 Temmuz/İstanbul dosyası.



1022 fetö'cü istendi 121'i verildi

109 ülkeden 1.022 FETÖ mensubunun iadesi istendi. Bununla birlikte, aynı

kişi hakkında birden fazla adli makam tarafından iade talebinde bulunulmuş olması veya aynı kişinin birden fazla ülkeden iadesinin talep edilmiş olması nedeniyle, 1.022 kişi hakkında iletilen toplam talep sayısı 1086'dır. Bugüne kadar ABD'den 202, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 361 FETÖ mensubunun iadesi istenmiştir. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 109 kişi hakkında Almanya'ya, 89 kişi hakkında Yunanistan'a ve 47 kişi hakkında Belçika'ya iletildi. Bugüne kadar 3 iade talebi 2020 yılında Cezayir tarafından kabul edilmiştir.

-Kırmızı bülten talepleri: İnterpol Dairesine 757 Kırmızı Bülten talebi ulaştı.

Ancak, FETÖ mensuplarına ilişkin halihazırda kabul edilen Kırmızı bülten

talebi yok.

-Geçici tutuklama talepleri: 169 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici

tutuklama talebi gönderildi.

–Sınır dışı edilme: 12 Temmuz 2021 tarihli bilgiler kapsamında, 28 ülkeden

toplam 118 FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi. Hakkındaki iade talebi

kabul edilenler (3) ve sınır dışı edilenler (118) birlikte değerlendirildiğinde, ülkemize getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 121'dir.

Darbe girişimi ve FETÖ Paralel devlet yapılanmasında son durum böyle.