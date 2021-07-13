BIST 1.353
DOLAR 8,60
EURO 10,20
ALTIN 500,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

16 yaş üstü aşılanmaya başladı! Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu

16 yaş üstü aşılanmaya başladı! Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanımlanan 16 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına başlandı. En yüksek aşılama oranına sahip iller arasında olan Amasya’da gençler babalarının telefonuna gelen mesajın kodla onayı sonrası okullarında aşılarını oldu.

Abone ol

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşılama ekipleri okulların yolunu tuttu. Düzenlenen kurslar ve telafi eğitimleri için okullarında olan öğrenciler önce bilgilendirildi sonra babalarının ya da annelerinin telefon numaraları istendi. Babalarını arayan öğrenciler durumu anlattı.

Kısa süreli işlemin ardından telefona gelen veli onay kodunun geri bildirimi sonrası aşılar yapıldı.

Salgının aşı ve tedbirlerle aşılacağına inandıklarını belirten Alptekin Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Güneş, bu yıl okulda eskisi gibi sağlıklı bir şekilde eğitim almayı arzuladığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
16 Temmuz tatil mi memurlar cuma günü idari izinli mi oldu
16 Temmuz tatil mi memurlar cuma günü idari izinli mi oldu
O rektörden skandal açıklama! 'Paranız yoksa namaz bile kılamayız'
O rektörden skandal açıklama! 'Paranız yoksa namaz bile kılamayız'
Saygı Öztürk dava ve soruşturmalarda son durumu yazdı! 148 bin kişi hakkında gizli FETÖ soruşturması
Saygı Öztürk dava ve soruşturmalarda son durumu yazdı! 148 bin kişi hakkında gizli FETÖ soruşturması
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020
Ağrı'da düğüne giden minibüs devrildi! Araçtaki 13 kişi yaralandı 2'sinin durumu kritik
Ağrı'da düğüne giden minibüs devrildi! Araçtaki 13 kişi yaralandı 2'sinin durumu kritik
"Sümela yakınına hafriyat dökülüyor" iddiasına yanıt
"Sümela yakınına hafriyat dökülüyor" iddiasına yanıt
Aile Bakanlığı duyurdu! Yarın 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yapılacak
Aile Bakanlığı duyurdu! Yarın 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yapılacak
Ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi
Ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi
Black Widow filmiyle dolandırıcılık! Film izleme sitelerine dikkat!
Black Widow filmiyle dolandırıcılık! Film izleme sitelerine dikkat!
Aşırı dozda uyuşturucu alıp fenalaşan genç uykudan uyanamadı
Aşırı dozda uyuşturucu alıp fenalaşan genç uykudan uyanamadı