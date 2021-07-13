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Hulusi Akar o seçeceği değerlendirdi: Kabul edilemez

Hulusi Akar o seçeceği değerlendirdi: Kabul edilemez

Türk askerinin Afganistan'da görev yapmasıyla ilgili yapılan görüşmelere ilişkin Hulusi Akar durumu değerlendirdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, Afganistan'daki Kabil Havalimanının işletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini hatırlattı.

Kabul edilemez seçenek

Görüşmelerin Türkiye'nin arzuladığı şekilde olumlu ve yapıcı ilerlediğini vurgulayan Akar, "Afgan kardeşlerimizin huzurunu ve güvenliğini arzu ediyoruz" dedi:

"Eğer havalimanı kapanırsa tüm AB, NATO üyeleri ile diğer ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek zorunda kalacak. Çünkü güvenlik, iletişim ve ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Öbür türlü olduğu zaman orası izole bir devlet haline dönüşecek. Bu da kabul edilemez."

Türkiye'nin Afganistan'da 20 senedir herhangi bir muharip görev almadığını belirten Akar, Kabil Havalimanının bölgede sağlık, eğitim ve lojistik konularında önemli bir kapı olduğunu ifade etti:

"Havalimanının işletilmesini arzu ediyoruz. Orada Afgan hükümeti var, Taliban var. Değişkenlik gösteren askeri, siyasi ve güvenlik şartları var. Tek başımıza bir şey söylersek ilerleyen dönemde bir takım sıkıntılara sebebiyet verebilir. O yüzden hem Afgan kardeşlerimizle hem de NATO, AB, ABD ve diğer ülkelerle görüşüyoruz."

Takip ediyoruz

Bakan Akar, son dönemde Afganistan'da Taliban'ın etki alanını genişlettiğine dikkat çekti. Kalabalık grupların kontrolsüz şekilde Türkiye'ye geldiği yönündeki iddialar için "Takip ediyoruz" mesajı verdi:

"Taliban giderek etki alanını genişletiyor. Resmi raporlarda değil ama bunun bir takım izlerini görüyoruz. Biz de olayları takip ediyoruz. Özbekistan, Tacikistan sınır güvenliği önemli. Oradan herhangi bir göç olursa bu tarafa gelme ihtimali yüksek. NATO'nun 360 derece teorisi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok."

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