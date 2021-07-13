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75 bıçak darbesiyle öldürdü savcı 'canavarca değil' dedi! Doktorun ailesinden itiraz

75 bıçak darbesiyle öldürdü savcı 'canavarca değil' dedi! Doktorun ailesinden itiraz

İSTANBUL'da 2 yıl önce asistan Dr. Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldüren sanık Dr. Yavuz Sümter'in müebbet hapsi istendi. Maktulün ailesi savcının mütalaasına itiraz etti.

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İstanbul'da Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

'Canavarca hisle oluşmadı' kanaati
Savcı, suçun canavarca hisle oluşmadığını ve kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediği kanaatiyle sanığın müebbet hapsini talep etti.

Kaan Erol ailesinin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

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