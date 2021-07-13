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EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 11'i belirlendi. İşte İtalya'dan 5, İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyileri...

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)

Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)

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