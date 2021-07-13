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15 Temmuz şehidinin babası 'üzülüyorsam namerdim' dedi, CHP ile mahkemelik olmuş

15 Temmuz şehidinin babası 'üzülüyorsam namerdim' dedi, CHP ile mahkemelik olmuş

15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası, "251 şehitten biri de bizim evladımız oldu. Zerre kadar üzülüyorsam namerdim" dedi.

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Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'daki Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan hava saldırısında şehit düşmüştü.

Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 15 Temmuz'u her an her dakika yaşadıklarını söyledi. Baba Yiğit, "15 Temmuz'u aziz milletimiz iyi biliyor. 15 Temmuz o kadar önemli bir hadiseydi ki darbe değil işgal girişimiydi. Emperyalistlerin, siyonistlerin işgal girişimiydi." dedi.

Muhalefet parti genel başkanlarının yaptıkları açıklamaların kendisini kahrettiğini söyleyen Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde o siyonist güçlerin yandaşları bu darbeyi gerçekleştirmek istediler. Bu kalkışmayı bu ihaneti yaptılar. 251 şehit verdik ve çok ucuz atlattık. 251 şehitten biri de bizim evladımız oldu." dedi.

"Zerre kadar üzülüyorsam namerdim"
Baba Yiğit, "Zerre kadar üzülüyorsam namerdim. Keşke biz evlatlarımızın yerine binlerce kez şehit olsak diye Rabbime dua ediyorum. Yani bu vatana bu kadar ihanet edilmez. Bu aziz vatana bu kadar ihanet olmaz. Bu kadar alçaklık olmaz. Biz, bu aziz vatan uğruna toprakları vatan yapmak için milyonlarca şehit verdik, biz bir evlat vermişiz çok mu? Binlerce evladım olsa bu aziz vatana feda etmezsen namerdim."

CHP'li yöneticilerin kendisini şikayet ettiğini, bundan dolayı mahkemenin kendisine ceza verdiğini söyleyen Yiğit, "Bünyan ilçesinde yaşadığım bir olayda CHP'li yöneticilere söylediğim sözlerden dolayı şikayet edildim ve yargılandım. Ben söylediğim sözlerin arkasındayım. Bu vatanı parçalamak isteyenlere sözümün arkasındayım. Benim yargılandığım mahkemeye otobüslerle geldiler. Hangi şehit cenazesine otobüslerle katıldılar." dedi.

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