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Piyasalar yarınki faiz kararı kilitlendi! Tunç Şatıroğlu uyardı: altın kuvvetli al sinyali verdi

Piyasalar yarınki faiz kararı kilitlendi! Tunç Şatıroğlu uyardı: altın kuvvetli al sinyali verdi

Altın piyasasında gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı da kayıpla kapatmıştı. Yatırımcılara uyarılarda bulunan ünlü teknik analist Tunç Şatıroğlu, “Altın fiyatları cuma günü Kaufman ortalaması üzerinde kapanış yapmıştı. Bu da benim için kuvvetli al sinyaliydi Çok sert dalgalanmalar oldu ama sinyal bozulmadı.' dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Merkez Bankası’nın alacağı karar konusunda oldukça kararsız. Teknik anlamda yüksek enflasyon oranının faizleri de yukarı çekmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hükümetin faiz politikasının bu duruma müsaade etmeyeceğini ve Merkez Bankası’nın alacağı kararı da etkileyeceğini vurguluyor.

Günlük olarak sosyal medya hesabı üzerinden yatırım araçları hakkında teknik bilgiler paylaşan Tunç Şatıroğlu, bugünkü altın paylaşımında altın fiyatı için al sinyali geldiğini vurguladı.

'Benim için kuvvetli al sinyaliydi'

Şatıroğlu altın fiyatı için şunları yazdı:

Altın fiyatları cuma günü Kaufman ortalaması üzerinde kapanış yapmıştı. Bu da benim için kuvvetli al sinyaliydi ancak tuzak olabileceği için pazar günü yaptığımı videoda temkinli olunması gerektiğini söylemiştim. Çok sert dalgalanmalar oldu ama sinyal bozulmadı. Yükseliş çok güçlü değil, Ichimoku bulutunun alt çizgisi de düz bir çizgi olduğu için bu seviye fiyatları mıknatıs gibi üzerine çeker. Buradan en az yüzde iki uzaklaşılması lazım.

13 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons Alış: 1.811,31 dolar Satış: 1.811,50 dolar

Gram Alış: 502,30 lira Satış: 502,50 lira

Çeyrek Alış: 820,57 lira Satış: 825,42 lira

Cumhuriyet Alış: 3.333,00 lira Satış: 3.365,00 lira

Not: Kaufman ortalaması para piyasalarında çalışma yapan teknik analiz uzmanlarının, piyasa trendlerinin yakalanmasına ve dönüm noktalarının analizinde kendilerine yardımcı olan teknik bir araçtır.

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