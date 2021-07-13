BIST 1.355
DOLAR 8,60
EURO 10,20
ALTIN 500,58
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google'a 500 milyon euroluk ceza şoku: Bu karara çok üzüldük

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Google'a 500 milyon euroluk ceza şoku: Bu karara çok üzüldük

FRANSA Rekabet Kurumu, ABD merkezli teknoloji devi Google'ı yerel birçok haber ajansının haber telif haklarını ihlal etmesi nedeniyle 500 milyon euro para cezasına çarptırdı.

Abone ol

Fransa Rekabet Kurumu, haber telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji devi Google'ı milyonlarca euro para cezasına çarptırdı. Fransa Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yerel basın ajansları tarafından verilen geçici emirlere uymayarak, ajansların haber telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın 500 milyon euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Google'ın, haber ajanslarını ve diğer yayıncıları haberlerinin kullanımı için nasıl tazmin edeceği konusunda önümüzdeki 2 ay içinde öneriler sunması gerektiğini ifade eden Kurum, bu şartı yerine getirmemesi durumunda Google'ın günde 900 bin euroya kadar ek para cezasıyla karşı karşıya kalacağının altını çizdi.

"Maalesef öyle olmadı"
Fransa Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva yaptığı açıklamada ise "Yetkili makam, bir şirket için bir yükümlülük kararı verdiğinde, bu kararı hem lafzında, hem de ruhunda titizlikle uymak zorundadır. Burada maalesef öyle olmadı" ifadelerini kullandı.

Google'a "komşu haklar" yönergesine uymama suçlaması
Aralarında Fransa Genel Bilgi Basın İttifakı (APIG), Fransa Dergi Basın Yayıncıları Sendikası (SEPM) ve Fransa Medya Ajansı'nın (AFP) da yer aldığı birçok haber yayıncısı, Google'ı "komşu haklar" olarak adlandırılan yakın tarihli bir Avrupa Birliği (AB) yönergesi uyarınca, çevrimiçi haber içeriğinin ücretlendirilmesinde ortak bir zemin bulmak için kendileriyle iyi niyetli görüşmeler başlatmamakla suçluyor.

"Bu karara çok üzüldük"
Google tarafından yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun kararının ardından şirketin hayal kırıklığına uğradığı belirtilerek, "Bu karara çok üzüldük. Tüm süreç boyunca iyi niyetle hareket ettik. Para cezası, anlaşmaya varma çabalarımızı ve haberlerin platformlarımızda nasıl çalıştığı gerçeğini görmezden geliyor. Bugüne kadar Google, komşu haklar konusunda anlaşmalar ilan eden tek şirkettir. Bu karar, esasta 2020 yılı Mayıs ve Eylül ayları arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili. O zamandan bu yana ortak bir zemin bulmak için yayıncılar ve haber ajanslarıyla çalışmaya devam ettik" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz tatili 16 Temmuz cuma günü ile birleşti mi son haber
15 Temmuz tatili 16 Temmuz cuma günü ile birleşti mi son haber
Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik akılalmaz tehdit!
Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik akılalmaz tehdit!
EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu
EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu
Hulusi Akar o seçeceği değerlendirdi: Kabul edilemez
Hulusi Akar o seçeceği değerlendirdi: Kabul edilemez
Opet mobil uygulamasına yeni özellikler eklendi
Opet mobil uygulamasına yeni özellikler eklendi
Adana'da mahalleye 'Katili ihbar edene ödül' pankartı astı! 250 bin TL verecek
Adana'da mahalleye 'Katili ihbar edene ödül' pankartı astı! 250 bin TL verecek
Semih Kaplanoğlu Bağlılık Hasan filmiyle Cannes Film Festivali'nde
Semih Kaplanoğlu Bağlılık Hasan filmiyle Cannes Film Festivali'nde
Mustafa Sarıgül'den 15 Temmuz açıklaması
Mustafa Sarıgül'den 15 Temmuz açıklaması
Bekçi alımı 2021 başvuru formu e devlet üzerinden doldurma
Bekçi alımı 2021 başvuru formu e devlet üzerinden doldurma
Sivrisinek vakaları patladı! Özellikle Avcılar ve Sarıyer'de durum fena
Sivrisinek vakaları patladı! Özellikle Avcılar ve Sarıyer'de durum fena