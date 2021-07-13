BIST 1.353
DOLAR 8,60
EURO 10,20
ALTIN 500,64
HABER /  SPOR

Ali Koç: Bu sene mazeret kabul etmiyorum

Ali Koç: Bu sene mazeret kabul etmiyorum

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, taraftarın şampiyonluk hasretini dindirmeye mecbur olduklarını söyledi. Başkan Koç, oyunculara 'Sezon boyunca tek bir hedefe odaklanacaksınız. Hiçbir mazeret istemiyorum' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe camiası bu sezon hedefe kilitlenmiş durumda. Pereira ile dağılan karamsar hava, yerini umuda bıraktı. Oyuncuların hırslı ve neşeli hâli kenetlendiklerinin belirtisi olurken dün kampı ziyaret eden Başkan Ali Koç da moral aşıladı.

"Bu sene o sene"
Camianın şampiyonluk hasretini dindirmeye mecbur olduklarını söyleyen Başkan Koç, gördüğü ortamdan mutlu olduğunu söylerken "Sezon boyunca sadece bir hedefe odaklanacaksınız, o da şampiyonluk… Bu sene, o sene… Bunun dışındaki hiçbir sonucu kabul etmiyorum." dedi.

Maddi problemlere rağmen takımın başarısı için yönetim olarak her türlü fedakârlığı yaptıklarını söyleyen Başkan Koç, "Sezona çok iyi başlayıp çok iyi bitireceğiz. Hiçbir mazeret istemiyorum. Oynayan, oynamayan herkes taraftarın derdiyle dertlenecek. Disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." diyerek aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi.

Koç, Pereira ile de transfer değerlendirmesinde bulundu. Portekizli teknik adam bir sağ bek, bir orta saha bir de golcü transferinin kendilerine yeteceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Piyasalar yarınki faiz kararı kilitlendi! Tunç Şatıroğlu uyardı: altın kuvvetli al sinyali verdi
Piyasalar yarınki faiz kararı kilitlendi! Tunç Şatıroğlu uyardı: altın kuvvetli al sinyali verdi
Google'a 500 milyon euroluk ceza şoku: Bu karara çok üzüldük
Google'a 500 milyon euroluk ceza şoku: Bu karara çok üzüldük
Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik akılalmaz tehdit!
Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik akılalmaz tehdit!
75 bıçak darbesiyle öldürdü savcı 'canavarca değil' dedi! Doktorun ailesinden itiraz
75 bıçak darbesiyle öldürdü savcı 'canavarca değil' dedi! Doktorun ailesinden itiraz
Hulusi Akar o seçeceği değerlendirdi: Kabul edilemez
Hulusi Akar o seçeceği değerlendirdi: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uluslararası medya mensuplarına 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uluslararası medya mensuplarına 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü anlattı
Opet mobil uygulamasına yeni özellikler eklendi
Opet mobil uygulamasına yeni özellikler eklendi
Adana'da mahalleye 'Katili ihbar edene ödül' pankartı astı! 250 bin TL verecek
Adana'da mahalleye 'Katili ihbar edene ödül' pankartı astı! 250 bin TL verecek
Semih Kaplanoğlu Bağlılık Hasan filmiyle Cannes Film Festivali'nde
Semih Kaplanoğlu Bağlılık Hasan filmiyle Cannes Film Festivali'nde
Mustafa Sarıgül'den 15 Temmuz açıklaması
Mustafa Sarıgül'den 15 Temmuz açıklaması