Aygün Aydın dizileri Kırmızı Oda'da mı oynadı Aygün Aydın kimdir?

Bu Tarz Benim yarışması ile tanınan Aygün Aydın Hakan Sabancı ile olan konuşmalarını deşifre etmiş ve uygunsuz açıklamalarda bulunmuştu. Aygün Aydın Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırmaya uymadığı için 3 günlük zorlama hapis yatacak. Peki kimdir Aygün Aydın kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Hakan Sabancı hakkında yaptığı olay açıklamalar ve yazışmaları ifşa etmesi ile günlerce magazin basınında konuşulan Aygün Aydın 3 gün zorlama hapis yatacak. Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa ettikten sonra magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, daha sonra Instagram hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak, "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düşmüştü.

Uzaklaştırma kararı aldırdı: Aydın'ın Hakan Sabancı hakkındaki açıklamalarına devam etmesinin üzerine mahkemeye başvuran Hakan Sabancı, genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bu karara uymayan ve sosyal medya hesabından Sabancı'ya yönelik paylaşım yapmaya devam eden Aydın, bu sefer 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan Sabancı hakkında olay sözler: Aygün, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'ya yönelik sert sözlerde bulundu.

Aygün Aydın kimdir: 1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde yer aldı.

Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.